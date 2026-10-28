Зеленський заявив, що Україна не атакуватиме судна з російським дизелем, які прямують до США

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Сили оборони України не атакуватимуть кораблі з російським дизельним пальним, що прямують до Сполучених Штатів. Про це 28 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський.

«Щодо кораблів, які вийшли з Росії в Америку: ці кораблі точно ніхто не чіпає, бо це кораблі, які мають відношення до Сполучених Штатів», — зазначив Зеленський, передає кореспондент Укрінформу.

Тим часом у Конгресі США готують розслідування дизельної угоди з путіним.

Російські нафтопереробні заводи нарощують виробництво дизельного пального в жовтні після того, як уряд РФ надав експортні квоти в межах угоди про постачання між Росією та США.

У рф заявили про готовність постачати США будь-які обсяги дизельного пального. При цьому дизель у США вже дорожчий, ніж до паливної угоди з путіним.

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