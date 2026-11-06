Зеленський заявив, що Україна підготувала нові відповіді на російські удари

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Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує атакувати українську енергетику, теплову та водну інфраструктуру, а також цивільну логістику.

У відповідь Україна вже визначила подальші кроки.

За словами Зеленського, Росія відмовилася від деескалації та продовжує застосовувати ракети й ударні безпілотники проти критичної інфраструктури України.

Президент наголосив, що Україна продовжує операцію проти російської нафтопереробної галузі. Також він згадав про далекобійні удари, застосування засобів ураження середньої дальності та тиск міжнародних партнерів на Москву.

Джерело: Володимир Зеленський (Telegram)

Відео: У Краснодарському краї під удар потрапив Афіпський НПЗ.

Нагадаємо, безпілотники в ніч проти 3 листопада завдали удару по нафтопереробному заводу «Славнафта-ЯНОС» у російському Ярославлі. Після атаки на території промислової зони спалахнула пожежа.

До цього дрони атакували російський НПЗ Лукойла в Нижньогородській області.

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