Зеленський заявив, що уражені російські Су-34 мали атакувати Україну

0:00 / 0:00

Бомбардувальники Су-34, які українська далекобійна ракета «Нептун» уразила на російському аеродромі «Борисоглєбськ», готувалися до нових атак по Україні.

Зеленський уточнив, що у результаті атаки знищені чотири літаки Су-34, ще два літаки - уражені.

"Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами. По цілі був використаний наш довгий "Нептун", - зазначив президент.

Окрім того, застосовувалися українські далекобійні санкції і по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль.

"Наші справедливі відповіді на весь російський терор проти України. Росія затягує війну, отже, наші далекобійні операції будуть продовжуватися", - наголосив Зеленський.

Про це повідомляється з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Зеленський і Мадяр уперше зустрінуться у Брюсселі на полях саміту ЄС.

Раніше Мадяр позитивно відреагував на український законопроєкт про освіту мовами нацменшин.

Нагадаємо, що У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про навчання мовами нацменшин.

До цього Петер Мадяр відреагував на підозру у справі про телефон.

Читай нас у