Зеленський запропонував паузу ударів по НПЗ Росії в обмін на Patriot — NDTV

В Україні президент Володимир Зеленський заявив, що Київ може на місяць припинити удари по нафтопереробних заводах у Росії, державі-агресорі, якщо США нададуть Україні ракети-перехоплювачі Patriot на такий самий період. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, повідомляє NDTV.

Умова щодо атак на енергетику

За словами Зеленського, він мав кілька розмов із президентом США Дональдом Трампом та його командою щодо атак на енергетичну інфраструктуру. Український президент зазначив, що Київ не може не реагувати на російські атаки проти енергетики, газової інфраструктури, нафтопереробних заводів та інших об’єктів, а також на загибель людей.

Зеленський також заявив, що Україна готова не атакувати російські НПЗ, якщо Росія не завдаватиме ударів по українській енергосистемі. Іншим варіантом він назвав надання Patriot, за які Україна, за його словами, готова знайти кошти, а не лише розраховувати на допомогу.

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Трамп вимагав, аби сторони припинили атаки на енергетичні об’єкти одна одної, зазначає видання.

Продаж 500 ракет Patriot

Державний департамент США у п’ятницю схвалив продаж Україні 500 ракет Patriot, повідомило видання. Водночас Зеленський застеріг, що їхнє постачання може тривати роками.

Українська влада протягом кількох тижнів попереджала про скорочення запасів ракет-перехоплювачів. Минулого тижня Зеленський пропонував США та європейським союзникам передати Україні ракети зі своїх запасів, які згодом могли б поповнити завдяки новій закупівлі.

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