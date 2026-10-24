Зеленський запровадив санкції проти виробників російських балістичних ракет і постачальників компонентів для ОПК

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Президент України Володимир Зеленський увів у дію санкції проти російських підприємств і громадян, які допомагають виробляти балістичні ракети та постачають російському оборонно-промисловому комплексу обладнання й компоненти для дронів, військової авіації, бронетехніки та ракетного озброєння.

До першого санкційного списку увійшли 51 фізична та 44 юридичні особи, причетні до виробництва балістичних ракет, якими Росія атакує критичну й цивільну інфраструктуру, обстрілює українські міста та громади.

Ідеться про підприємства, які виготовляють і постачають сировину, обладнання та інструменти для виробництва далекобійного озброєння, зокрема ракет «Іскандер», «Калібр», Х-101 і «Кинджал».

Серед них:

«Інститут пластмас імені Г. С. Петрова» — єдиний у Росії виробник низки компонентів для композиційних матеріалів, які постачають підприємствам оборонного, аерокосмічного, авіаційного та суднобудівного комплексів.

«Корпорація космічних систем спеціального призначення «Комета» — головне підприємство науково-виробничої групи, що виготовляє зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні засоби та комплекси бортового обладнання.

«ВітаРеактив» — підприємство, яке спеціалізується на хімічній сировині та залучене до виробництва балістичного ракетного озброєння.

«Променерго» — розробляє оптичні, лазерні й оптико-електронні прилади, інформаційно-прицільні системи та проводить випробування бортової апаратури.

«Кіровський біохімічний завод» — бере участь у виробництві й модернізації озброєння та військової техніки.

«Всеросійський науково-дослідний інститут метрології ім. Д. І. Менделєєва» — проводить наукові дослідження, виготовляє вимірювальне обладнання та розробляє програмне забезпечення для озброєння й військової техніки.

Окремі обмеження застосували проти 32 громадян Росії та 35 російських компаній. За даними Офісу Президента, вони залучені до ланцюгів виробництва й постачання високоточного промислового обладнання, інструментів, компонентів, електроніки та сировини для підприємств російського військово-промислового комплексу.

До переліку, зокрема, увійшли:

«Гагарінг» — спеціалізується на реалізації апаратних засобів зв’язку й управління для FPV-дронів.

«Вірджин-ЕК» — постачає російським загарбникам іноземні електронні компоненти.

Верстатобудівне об’єднання «Прессмаш» — займається оптовою торгівлею металообробними верстатами, які постачає заводам, залученим до виробництва ракет Х-101, Х-59 і безпілотників «Оріон».

Санкції також запровадили проти підприємств російської промислової групи «РУСАЛ», які мають важливе значення для країни-агресорки та залучені до виробництва військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння, дронів та інших військових виробів.

За інформацією Офісу Президента, із квітня 2024 року до березня 2025 року лише дві компанії — «Об’єднана компанія РУСАЛ Торговий дім» і «РУСАЛ Тайшетський алюмінієвий завод» — імпортували до Росії оксид алюмінію на суму майже 150 мільйонів рублів.

Цю сировину використовували для виробництва військової авіації, ракетного озброєння, бронетехніки та дронів.

Радник — уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що Україна продовжує встановлювати підприємства, причетні до виробництва російського озброєння, та запроваджувати проти них обмеження.

«Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження. Працюємо над поширенням цих санкцій на інші юрисдикції. Сукупно це має суттєво послабити спроможності російського ВПК виробляти зброю», — зазначив Владислав Власюк.

Відповідні укази передбачають введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Нагадаємо, США намагаються відновити переговори про завершення російсько-української війни, пропонуючи нову схему можливих домовленостей між Києвом і Москвою. За даними журналістів, серед положень плану — відмова України від вступу до НАТО, перспектива членства в Європейському Союзі, скасування санкцій проти Росії та відновлення постачання російського газу до Європи.

До цього президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий поїхати на саміт G20 у Флориді, якщо президент США Дональд Трамп запросить Україну та там буде можливість обговорити мирні домовленості за участю Володимира Путіна.

Також Зеленський заявив, що Україна допускає можливість припинення вогню та замороження нинішньої лінії фронту для початку переговорів, однак відмовляється віддавати свої території чи визнавати їх російськими.

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