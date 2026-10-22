Зеленський зізнався, що не очікував повномасштабного вторгнення РФ

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважав повномасштабне вторгнення Росії неминучим і не думав, що РФ наважиться розпочати велику війну проти України.

"Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. І так далі... Що ми віддамо їм Донбас і визнаємо його не Україною, а також визнаємо Крим не Україною. Інакше кажучи, це була форма тиску. Але що сталося, те сталося.

Я не думав, що буде повномасштабне вторгнення. Я так не вважав, тому що вірив: якщо люди - партнери тощо - знають, що буде повномасштабне вторгнення, і при цьому не вживають превентивних заходів, не саджають його за стіл переговорів, не кажуть йому: "Ти що, з глузду з'їхав? Ти втратив розум - вести війну у XXI столітті, вбивати людей? Ти абсолютно божевільний!" - зазначив глава держави.

Він нагадав, що за день до повномасштабного вторгнення європейці розмовляли з Путіним.

"За день до вторгнення європейці, які знали менше, ніж американці, вони розмовляли з Путіним. І Путін пообіцяв їм, що вторгнення не буде. Він збрехав їм усім тоді. Просто він знав, що вторгнення буде. Він знав усе", - додав Зеленський.

Про це він заявив в інтерв'ю Стівену Барлетту.

Зеленський розповів про переживання після різанини у Бучі та спростував слова Трампа про заблукавшого генерала РФ.

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Нагадаємо, Зеленський відверто розповів про ціну війни та помилки Росії.

Також Зеленський повідомив про двох загиблих і 34 поранених через російські удари по Україні.

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