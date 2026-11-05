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Жителі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині не отримують гуманітарну допомогу, яку доставили під час нещодавньої гуманітарної місії. Про це повідомили в міській військовій адміністрації.

За інформацією МВА, попри доставку необхідних вантажів, допомога досі не надходить до місцевих мешканців.

За її словами, у громаді продовжують відбуватися страшні події.

"Отримали також сигнал, що людям не надходить гуманітарна допомога, завезена в Олешки під час гуманітарної місії", - повідомила Гасаненко.

А ті, кому вдалося її отримати, кажуть, що видали мінімальний набір продуктів, якого не вистачить людині на тиждень. "Як ви розумієте, ми не можемо пересвідчитися, що наразі там відбувається", - додала начальниця МВА. Також, за її словами, є люди, які з різних причин не змогли скористатися можливістю евакуюватися. "Є ті, хто розповідають, що навіть не знали про евакуацію. Адже вони перебували, наприклад, у підвалах, лишалися без зв'язку. Хоч і був режим тиші, люди у громаді - в такому стані, що їм важко у щось повірити. Важко оцінити, що відбувається навколо. Адже мало чому довго не стріляли - люди не могли дійти висновку про евакуацію", - розповіла Гасаненко. Окрвм того, у місті залишилися маломобільні, яких не підвезли до пункту збору під час цієї евакуації. Збір був біля лікарні, а люди чекали, що їх доставлять росіяни. Люди також не евакуювалися, адже боялися фільтрації. Такі були й серед тих, хто все ж залишив Олешки. "Вони їхали з думкою, що це може бути "дорога в один кінець", як-то кажуть. Але залишатися там не могли ніяк, бо їх і в такому, і в іншому випадку чекала смерть. Тому ризикнули", - зазначила начальниця МВА. Також під час евакуації підібрали тих, хто чекав колону на трасі. Але були жінки, які не дочекалися і пішли, бо думали, що автобуси вже проїхали. Про це начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко розповіла в інтерв'ю "Укрінформу". Понад 4 тонни допомоги для Олешок — українські воїни доставили продукти й ліки. Евакуйованим з Олешків відновлюють документи та оформлюють соцвиплати. Евакуацію жителів Олешок організували розвідки України та РФ, але заслугу приписали Меланії Трамп.

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