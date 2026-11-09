Жителів Луганська змушують платити за опалення, якого майже не було

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У тимчасово окупованому Луганську російська адміністрація виставила місцевим жителям повні рахунки за опалення, попри те, що тепло в оселі почали подавати лише наприкінці місяця. Така ситуація обурила містян, адже вони змушені оплачувати послугу, якою фактично не могли користуватися протягом більшої частини місяця.

Окупанти вимагають повну оплату за відсутнє тепло

За інформацією ОВА, опалювальний сезон у Луганську розпочався із запізненням через проблеми в житлово-комунальному господарстві, які накопичилися за роки російської окупації.

Попри це, окупаційна влада нарахувала населенню повну місячну плату за опалення, не врахувавши фактичного терміну надання послуги.

На окупованих територіях різко підвищили тарифи



Проблеми з опаленням виникли на тлі чергового подорожчання комунальних послуг на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Із 1 жовтня окупаційні адміністрації підвищили тарифи на електроенергію та водопостачання. Зокрема, вартість електроенергії зросла майже вдвічі, а води – на 10%.

Окупаційна влада пояснює подорожчання зношеністю комунальних мереж і наміром поступово зрівняти тарифи з тими, що діють у сусідніх регіонах Росії.

Таким чином, жителі окупованих територій стикаються одночасно з підвищенням тарифів і проблемами з наданням комунальних послуг.

Про це повідомили в Луганській обласній військовій адміністраці.

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