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51-річна жінка, за даними слідства, з жовтня 2022-го до листопада 2023 року організовувала збори коштів через Telegram-канал «Защитникам V Крыму».

Гроші надходили на її банківські картки, після чого за них закуповували спорядження для російських окупантів.

За зібрані кошти придбали квадрокоптери, тепловізори, радіостанції, засоби зв’язку, автомобіль, медичне обладнання та інше майно. Загальна сума закупівель перевищила 12,9 млн рублів (близько 2,69 млн грн).

Зокрема, йдеться про DJI Matrice 30T, DJI Mavic, тепловізійні приціли, засоби радіоелектронної боротьби та автомобіль УАЗ Hunter. За даними слідства, обладнання передавали російським військовим, які воювали на Херсонському напрямку.

14 листопада 2026 року жінці повідомили про підозру у фінансуванні дій із метою зміни меж території України та пособництві державі-агресору. Їй загрожує кримінальна відповідальність.

Джерело: Івано-Франківська обласна прокуратура

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