З'явилися супутникові знімки повторного удару по Протону ракетами Нептун

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У ніч на 7 листопада ЗСУ уразили підприємство «Протон-Електротекс» у Росії.

Спочатку припускали, що ракети влучили в корпус №48, однак OSINT-аналітики розглядали версію про ураження майданчика компанії «Рубетек Рус», розташованого на території заводу.

За даними розслідувачів, компанія має зв’язки з російським оборонно-промисловим комплексом.

Водночас після уточнення інформації із закритого джерела аналітики дійшли висновку, що юридична адреса «Рубетек Рус» розташована у Сколково, а тому, ймовірно, були уражені саме виробничі потужності «Протон-Електротекс».

Також з’явилося повідомлення про повторний удар по підприємству, цього разу ракетами «Нептун».

Джерело: OSINT Варта

Увечері 23 жовтня Сили оборони України завдали ракетного удару по підприємству «Протон» у російському Орлі. Для атаки могли використати щонайменше п’ять крилатих ракет Storm Shadow / SCALP. На оприлюднених кадрах видно значні руйнування одного з виробничих цехів, який міг бути повністю знищений.

У російському місті Орел після ракетного удару зазнав значних руйнувань завод «Протон», який виробляє електронні компоненти для промисловості та спеціальної техніки. За повідомленнями російських медіа й оприлюдненими фотографіями, на підприємстві зруйновано щонайменше один виробничий цех, а частина поверхів, дах і фасад будівлі обвалилися. За даними українських джерел, продукцію заводу використовують і в російському військово-промисловому комплексі.

У суботу, 24 жовтня, у російському місті Тольятті Самарської області пролунала серія потужних вибухів, після яких виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники атакували підприємство «Тольяттікаучук».

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