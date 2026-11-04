Зірка фільму Кіллхаус Денис Капустін мобілізувався до ЗСУ

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Український актор Денис Капустін, відомий за роллю у фільмі «Кіллхаус», долучився до лав Збройних сил України. Нині артист служить оператором важких дронів-бомберів, за допомогою яких завдає ударів по позиціях російських окупантів і забезпечує українських піхотинців необхідним спорядженням.

За словами актора, військова служба суттєво змінила його світогляд.

У фільмі «Кіллхаус» Капустін зіграв командира підрозділу ударних безпілотників. Після роботи над стрічкою актор вирішив долучитися до війська.

Він зізнався, що розглядав різні варіанти подальшого життя: шукав роботу з бронюванням, думав про можливість виїзду за кордон або залишитися вдома. Однак жоден із цих шляхів його не влаштовував.

«Як я не дивився на якісь інші можливості — шукати роботу з бронюванням, виїжджати за кордон, ховатися вдома — варіанти є, але вони мені не подобаються. Виходить, що лишився тільки цей», — зізнався Капустін.

На його рішення також вплинули особисті втрати та переживання. Зокрема, зникнення безвісти актора Нікона Федотова та загибель бійця «Азову» Олексія Самойленка.

Після мобілізації Дениса Капустіна призначили оператором важких бомберів. Він бере участь в ураженні позицій російських військ, а також допомагає забезпечувати українську піхоту необхідним спорядженням.

Актор розповів, що адаптуватися до військового життя йому допомагає підтримка побратимів. За його словами, спільні випробування об'єднують людей, які за інших обставин могли б ніколи не перетнутися.

«Дуже допомагає справлятися братерство і побратимство. Напевно, у цивільному житті ми б не перетиналися. А тут ми об’єднані певними обставинами», — наголосив Денис.

Попри службу у ЗСУ, Капустін не відмовляється від творчих планів. Він сподівається, що в майбутньому зможе знову виходити на театральну сцену та зніматися в кіно.

Крім того, актор мріє про власну родину й дітей. За його словами, саме ці бажання залишаються важливою частиною його планів на майбутнє.

«Тільки і живу мріями про сім’ю, дітей, вистави й кіно», — додав Денис.

Про рішення мобілізуватися та життя у війську він розповів в інтерв'ю NV.

Нагадаємо, фіналіст другого сезону шоу «Холостячка» Дмитро Шевченко повідомив про мобілізацію до Державної прикордонної служби України та вперше опублікував фото у військовій формі.

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