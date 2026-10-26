Мадяр Бровді повідомив про промисловий забій російських окупантів

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На фронті різко зросли намагання росіян «закидати шапками», посилаючи в бій маси піхоти. За словами командувача СБС Роберта Мадяра Бровді, минулий тиждень, як і увесь жовтень, нагадує якийсь промисловий забій окупантів.

Так, Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України протягом 1–26 жовтня знешкодили понад 14 000 осіб особового складу ворога зафіксованими у системі «Дельта» безповоротними та санітарними втратами. Загалом за цей період підрозділи Угруповання СБС уразили та знищили 55,4 тисячі ворожих цілей, здійснивши понад 216 тисяч бойових вильотів.

Середньодобовий показник знищення живої сили противника становить 543 особи та 2149 цілей, що відповідає результативному ураженню кожні 40 секунд та ліквідації окупанта кожні 159 секунд. Упродовж жовтня підрозділи тричі оновлювали добовий рекорд, який наразі становить 701 знешкодженого загарбника за добу (24 жовтня). Усі оприлюднені дані стосуються виключно Угруповання СБС і верифіковані в системі ситуаційної обізнаності ЗСУ «Дельта».

Джерело: командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді («Мадяр»).



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