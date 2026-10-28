Золоті резерви росії впали до семирічного мінімуму через дефіцит бюджету — СЗР

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Золоті запаси рф скорочуються вже десятий місяць поспіль і у вересні знизилися ще на 6,2 тонни — до 2 260 тонн, що є найнижчим показником з кінця 2019 року. Про це 28 жовтня повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

За даними СЗР, кремль змушений розпродавати дорогоцінний метал для покриття зростаючого бюджетного дефіциту, спричиненого падінням нафтогазових доходів та високими військовими видатками.

Загалом із грудня 2025 року фізичні обсяги золотого резерву рф скоротилися на 62 тонни (2,7%), а міжнародні резерви агресора станом на 9 жовтня зменшилися до $723,5 млрд (на $45,5 млрд порівняно з початком вересня). Через заморожування західними країнами більшої частини іноземних активів російського центрального банку, основними доступними ліквідними ресурсами москви залишаються монетарне золото та активи у китайських юанях.

Джерело: Служба зовнішньої розвідки України / «АрміяInform»

Центральний банк Росії вже десятий місяць поспіль скорочує золоті резерви, щоб допомогти покрити дефіцит державного бюджету. Від грудня 2025 запаси золота зменшилися приблизно на 62 тонни — це найбільше скорочення з часів фінансової кризи 1998 року.

Тим часом російське золото дедалі активніше надходить до Китаю, оскільки після початку повномасштабної війни проти України російським постачальникам стало складніше продавати його на західних ринках.

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