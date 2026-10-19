Зруйновано підприємство Планета пластику в Ірпені, зросла кількість поранених на Київщині

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До 17 зросла кількість постраждалих в Ірпені через атаку російських терористів 19 жовтня.



«Вже 17 людей постраждали в Ірпені внаслідок ворожої атаки. Серед них — 8 дітей. Станом на 11:00 в місті пошкоджено 84 об’єкти. Зокрема, 70 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 6 автомобілів, виробничі та складські приміщення», — повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

Він зазначив, що вночі ворог завдав масованого комбінованого удару по Київщині балістичними та крилатими ракетами й ударними БпЛА.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних будинків, 6 автомобілів, виробниче та складське приміщення, заклад освіти, у багатоквартирних житлових будинках вибито вікна. У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок, 5 автомобілів та об’єкт інфраструктури.

Серед пошкодженного — завод «Планета Пластик» в Ірпені.

«Сьогодні вночі, з 18 на 19 жовтня, російські ракети влучили безпосередньо у виробничі потужності заводу «Планета Пластик». Компанія знову зазнала значних руйнувань. Усі працівники живі та перебувають у безпеці. Зараз оцінюємо масштаб збитків. Дякуємо рятувальникам, які працюють на місці, і всім, хто нас підтримує», — сказано на сторці компанії у Facebook.

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