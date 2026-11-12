ЗСУ ліквідували титулованого російського кікбоксера, який командував штурмовиками

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Микола Фітковський, який воював проти України на боці РФ, був командиром штурмового підрозділу. До участі у війні він здобував перемоги на російських та міжнародних турнірах із кікбоксингу.

Микола Фітковський народився 22 травня 1991 року. З дитинства займався кікбоксингом, здобув розряд кандидата в майстри спорту.

Мав перемоги на російських та міжнародних турнірах:

Турнір класу А «Кубок Сибіру» 2009, Красноярськ – 1 місце

Турнір класу А «Кубок Сибіру» 2010, Красноярськ – 1 місце

Кубок Росії 2007, Красноярськ – 2 місце

Чемпіонат Сибірського Федерального округу 2009, Новосибірськ – 1 місце

Кубок Росії 2012, Астрахань – 1 місце

Кубок Росії 2014, Самара – 1 місце

Міжнародний турнір «Кубок Петра» 2013, Санкт Петербург – 1 місце

Міжнародний турнір «Кубок Петра» 2016, Санкт Петербург – 2 місце

World Cup Bestfither 2018, Ріміні, Італія – 2 місце

World Cup Diamond 2019, Анапа – 3 місце

Пропагандисти інформують, що восени 2022 року під час мобілізації у РФ Фітковський сам пішов до військкомату.

Спочатку його призначили командиром мотострілецького взводу 1438-го мотострілецького полку 74-ї гвардійської мотострілецької бригади. Незабаром він отримав перше офіцерське звання – лейтенант.

У жовтні 2023 року підписав контракт з Міноборони РФ. Пізніше він став командиром штурмового загону, мав звання капітана.

Пропагандисти повідомляють, що окупанта Фітковський був ліквідований захисниками України в селі Никонорівка (Краматорський район Донецької області).

До цього ЗСУ ліквідували на фронті російського хокеїста Костянтина Зарубіна.

Також ЗСУ ліквідували російського чемпіона світу з льодолазіння.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Українські військові ліквідували російського окупанта Нікіту Феокістова, який брав участь у війні проти України. Смерть загарбника сталася ще у червні 2024 року, проте інформація про це та дата його поховання стали відомі пізніше.

Перед цим Сили оборони України ліквідували російського окупанта Дмитра Жукова, який до війни був кандидатом у майстри спорту з паверліфтингу та переможцем низки російських турнірів. За даними російської сторони, військовий загинув 8 липня, а попрощаються з ним 27 липня.

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