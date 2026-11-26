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З 2022 року Сили спеціальних операцій (ССО) збройних сил РФ втратили щонайменше 87 військовослужбовців, переважну більшість яких становлять офіцери-диверсанти, свідчать дані з витоку бази Росстату про смерті, отриманого журналістами від хакерських груп Silent Crow та «Кіберпартизани».

Серед загиблих — один полковник, четверо підполковників, 19 майорів, 34 молодших офіцери та ще шестеро офіцерів, чиї точні звання невідомі, причому щонайменше троє загиблих у 2014 році брали участь в окупації Криму, а найбільших втрат зазнав центр спеціального призначення «Сенеж» — 53 особи, ще 23 загинули в підрозділі «Кубинка-2» і 11 — у севастопольському морському спеццентрі.

Щонайменше 54 бійці ССО загинули в Україні, ще троє померли від поранень у підмосковних госпіталях, п’ятеро — у Сирії, а ще семеро загинули за нез’ясованих обставин, зокрема внаслідок випадкового підриву, утоплення, отруєння невідомими речовинами, повішення чи дивних ДТП. Крім того, навесні 2026 року під час удару в Луганську в один день загинули щонайменше троє високопоставлених офіцерів космічної розвідки ГРУ.

Джерело: «Важные истории».

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

Армія російської федерації станом на вівторок, 24 листопада, побила річний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни: з початку 2026 року вони сягнули 432 519 військових, що вже перевищило показник за весь 2024 рік (430 790 осіб).

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