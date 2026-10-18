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ЗСУ наочно спростували фейк очільника Генштабу рф про захоплення Малокатеринівки

UA NEWS 18 Жовтня 2026 19:19
ЗСУ наочно спростували фейк очільника Генштабу рф про захоплення Малокатеринівки
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Українські військові оприлюднили відео, спростувавши заяву начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова про нібито захоплення селища Малокатеринівка на Запоріжжі та вихід російських сил на відстань п'яти кілометрів від Запоріжжя.

Речник Угруповання військ «Південь» Максим Кравчук підтвердив, що Малокатеринівка перебуває під повним контролем Сил оборони України, а реальна відстань від лінії бойового зіткнення до південних околиць обласного центру становить близько 25 кілометрів. 

 

На підтвердження українського контролю бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відеозвернення безпосередньо з території селища, укотре викривши фейки російської пропаганди.

Джерело: Центр протидії дезінформації.

Кілька російських воєнних блогерів публічно звинуватили начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова в брехні щодо просування російських військ на Донбасі. Заяви військового керівництва викликали критику навіть серед прихильників війни проти України.

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що армії РФ нібито залишилося п’ять кілометрів до Запоріжжя. 
 

 

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