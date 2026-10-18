ЗСУ наочно спростували фейк очільника Генштабу рф про захоплення Малокатеринівки

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Українські військові оприлюднили відео, спростувавши заяву начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова про нібито захоплення селища Малокатеринівка на Запоріжжі та вихід російських сил на відстань п'яти кілометрів від Запоріжжя.

Речник Угруповання військ «Південь» Максим Кравчук підтвердив, що Малокатеринівка перебуває під повним контролем Сил оборони України, а реальна відстань від лінії бойового зіткнення до південних околиць обласного центру становить близько 25 кілометрів.

⭕️Центр протидії інформації повідомляє: Заява начальника генштабу рф валерія герасимова про нібито захоплення Малокатеринівки Запорізької області та перебування російських військ за 5 кілометрів від Запоріжжя не відповідає дійсності. Речник Угруповання військ «Південь» Максим Кравчук повідомив Центру, що селище залишається під контролем Збройних Сил України. На підтвердження цього українські військові 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відео безпосередньо з Малокатеринівки. Водночас від лінії бойового зіткнення до південних околиць Запоріжжя - близько 25 кілометрів. «Якщо герасимов бреше навіть у таких речах, які легко перевірити, то якої довіри заслуговують усі інші заяви російського міноборони про "захоплення" українських населених пунктів? Чергові казки для путіна, а не реальна картина на фронті», - заявив Максим Кравчук. ❗️ російська пропаганда вкотре поширює неправдиві заяви про нібито захоплення українських населених пунктів, намагаючись видати бажане за дійсне. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 18, 2026

На підтвердження українського контролю бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади записали відеозвернення безпосередньо з території селища, укотре викривши фейки російської пропаганди.

Джерело: Центр протидії дезінформації.

Кілька російських воєнних блогерів публічно звинуватили начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова в брехні щодо просування російських військ на Донбасі. Заяви військового керівництва викликали критику навіть серед прихильників війни проти України.

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що армії РФ нібито залишилося п’ять кілометрів до Запоріжжя.



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