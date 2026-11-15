ЗСУ підтвердили удари по хімзаводу у Татарстані та підприємству Моноліт на Брянщині

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Генеральний штаб ЗСУ та Міністерство оборони офіційно підтвердили ураження нафтохімічного заводу «Нижнекамскнефтехим» і Нижньокамського НПЗ у Татарстані на відстані 1200 км углиб рф, а також заводу «Моноліт» у Брянській області.

«Кожен простій таких заводів — це менше шин для техніки, що везе на фронт боєприпаси, менше гумових деталей для бронетехніки й авіації, менше сировини для ракетної промисловості і менше пального для армії РФ», — пояснили значення операції у Генштабі.

Підприємства в Татарстані щодня виробляють продукції на $36 млн, зокрема синтетичні каучуки для твердого палива балістичних ракет «Іскандер», тоді як завод «Моноліт» у Трубчевську спеціалізується на виготовленні вертольотів і комплектувальних деталей для російської авіації.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по двох промислових підприємствах у Татарстані та заводу військово-промислового комплексу в Брянській області Росії. На територіях уражених об'єктів спалахнули пожежі. Серед цілей — один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи та підприємство, яке виробляє літальні апарати, зокрема вертольоти.

У ніч на 15 листопада Сили оборони України завдали ударів по військовому аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області Росії та дронопорту поблизу населеного пункту Цимбулова в Орловській області.

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