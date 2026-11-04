ЗСУ просунулися на Сумщині та Донеччині й зірвали наступи росіян, — ISW

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Українські військові нещодавно змогли покращити свої позиції у Сумській та Донецькій областях, а також зірвати низку наступальних операцій російської армії. На окремих напрямках окупанти намагалися просунутися вперед, однак зіткнулися з українськими контратаками.

Аналітики ISW зазначили, що українські війська просунулися та утримують позиції на північ від міста Суми.

Про це свідчать геолокаційні відеозаписи, на яких зафіксовано російський удар по українській позиції на південний захід від Андріївки. Раніше російські джерела стверджували, що цей район перебуває під контролем армії РФ.

На Куп'янському напрямку російські війська намагалися проводити наступальні операції, проте не змогли просунутися. Українські захисники здійснили контратаки на північ від Куп'янська, зірвавши плани окупантів.

Також 3 листопада російські підрозділи продовжували наступати на Боровському напрямку. Водночас українські військові контратакували на північний схід від Борової. За оцінкою ISW, доказів просування російських сил на цій ділянці не зафіксовано.

За даними аналітиків, 2 та 3 листопада російські війська продовжували наступальні дії поблизу Лимана. Однак окупанти не змогли просунутися вперед через контратаки українських сил на північний схід і південний схід від міста.

Крім того, ISW раніше виявив докази просування українських військових у населених пунктах Піскунівка та Рай-Олександрівка на Слов'янському напрямку.

«Нещодавно ISW виявила докази, які свідчать про те, що українські війська просунулися в Піскунівці (на північний схід від Слов'янська) та Рай-Олександрівці (на південний схід від Слов'янська) раніше», — йдеться у звіті.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни зазначали, що російські атаки по українській території є частиною кампанії Кремля, спрямованої на погіршення умов життя цивільного населення, збільшення кількості жертв і завдання шкоди українській економіці.

В ISW звернули увагу, що протягом 2026 року російські війська посилили жорстокість ударів по Україні. Атаки, які нерідко тривають кілька днів поспіль, спрямовані на те, щоб завдати максимальної шкоди мирним жителям, скористатися вразливостями української протиповітряної оборони та застосовувати нові технологічні розробки, зокрема квазікрилаті ракети «Бандероль».

Аналітики вважають, що Москва намагається створити додаткові труднощі для українців напередодні зими 2026–2027 років.

За оцінкою ISW, Кремль може розраховувати, що далекобійні удари відвернуть увагу від нещодавніх успіхів України на полі бою та посилять тиск на українське суспільство. Зрештою Росія прагне зробити повсякденне життя цивільного населення настільки нестерпним, щоб змусити Україну до капітуляції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 3 листопада 2026 року.

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