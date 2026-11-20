Українські військові провели на Харківщині наступальну операцію «Ведмежий капкан» і повернули контроль над 204 квадратними кілометрами території та 14 селами. Бої тривали в умовах інформаційної тиші, а для обману російських військ українські захисники використали танки Abrams. Про деталі операції бійці 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 розповіли 20 листопада 2026 року.

Операція відбувалася на півночі Харківської області, поблизу кордону з Росією. Йдеться про район населених пунктів Березники, Івашкине, Вільхуватка, Шев'яківка та прилеглих сіл. Саме там російські військові намагалися закріпитися й просунутися вглиб української території. 20 листопада 475-й окремий штурмовий полк Code 9.2 оприлюднив відео тривалістю близько 20 хвилин. У ньому бійці показали, як готували та проводили операцію, а також пояснили, завдяки чому вдалося зупинити просування росіян.

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За інформацією військових, російська армія розпочала власну операцію під назвою «Медвежий угол» 29 червня 2026 року. Її метою було проникнення через кордон і подальше просування українською територією. Російські військові поступово заходили на цю ділянку, намагаючись закріпитися в населених пунктах. 10 вересня український полк отримав завдання зачистити цю місцевість. Однак замість прямих атак на позиції противника військові обрали іншу тактику. Вони почали наступати з флангів, щоб оточити російські підрозділи та відрізати їх від постачання.

На оприлюдненій схемі видно, як українські штурмові групи просувалися з півночі та півдня. У результаті російські позиції опинилися між двома напрямками українського наступу. Саме цей маневр і дав операції назву «Ведмежий капкан».

Як танки Abrams допомогли заманити росіян у пастку

Одним із ключових елементів плану став відволікальний маневр із використанням танків. Українські військові залучили танки Т-80 та Abrams, щоб створити в росіян враження, ніби головний напрямок наступу проходить через село Вільхуватка. Поки противник зосереджував увагу на цьому районі, українська піхота заходила з інших напрямків. Таким чином вдалося скористатися переміщенням російських сил і завдати ударів по їхніх резервах.

Для ураження цілей у тилу також використовували дрони Firepoint. За словами бійців, ними атакували місця скупчення російських військових, позиції особового складу та точки, звідки запускали безпілотники. «Був відволікальний маневр, щоб піхота заходила. І це спрацювало. Після цього ми вдарили 18 Firepoint по резервах, які стягнули з флангів. Працювали по найрізноманітніших цілях: скупчення противника, точки зльоту пілотів, місця розташування особового складу. І в цей же час штурмові групи зробили прокол зліва і прокол справа — зробили охоплення. Це і був «Ведмежий капкан», — розповіли військові.

За підсумками операції українські захисники повернули контроль над 204 квадратними кілометрами території та 14 населеними пунктами на півночі Харківщини. Саме там російські підрозділи раніше намагалися закріпитися.

Що показували карти бойових дій

Про зміни на цій ділянці кордону також свідчать дані аналітичного проєкту DeepState. 27 липня 2026 року аналітики вперше позначили появу російських військ поблизу села Артільне. Тоді до червоної зони внесли 4,67 квадратного кілометра території. Згодом сіра та червона зони на карті поступово збільшувалися. Зміни фіксували до 21 жовтня. У матеріалі зазначається, що новіших даних на момент публікації не було.

Ця ділянка розташована приблизно за 45 кілометрів на захід від Вовчанська та за 80 кілометрів від Харкова. На оприлюдненій карті DeepState також показано лінію фронту поблизу Шев'яківки станом на 18 листопада.

Які ще наступальні операції проводили ЗСУ у 2026 році

«Ведмежий капкан» — не єдина наступальна операція українських військових, про яку стало відомо восени 2026 року. Раніше повідомлялося про операцію «Вівальді» на Лиманському напрямку. Вона складалася з чотирьох етапів. Тоді бійці Сил оборони повернули контроль над понад 100 квадратними кілометрами території. Про деталі розповідав тодішній командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Одним із завдань українських військових також було зупинити проникнення російських груп у тил Сил оборони.

Ще одна масштабна операція відбулася на Олександрівському напрямку. У ній брали участь бійці кількох штурмових полків та інших підрозділів ЗСУ. Наступ розпочався в січні, а його підсумки підбили в серпні 2026 року. За цей час українські військові повернули контроль над приблизно 400 квадратними кілометрами території. Про операцію «Ведмежий капкан» бійці 475-го окремого штурмового полку розповіли лише після її завершення. Відео з деталями бойових дій

опублікували

20 листопада.

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Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади уразили чотири замасковані гармати росіян на Гуляйпільському напрямку. Серед знищеної техніки — дві гармати 2А36 «Гіацинт-Б» та дві 2А65 «Мста-Б».

Напередодні екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Упродовж 16 листопада та в ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по засобах розвідки та радіоелектронної боротьби російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові 17 та 18 листопада завдали ударів по об'єктах російської військової логістики в Луганській та Курській областях, а також підтвердили пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ. Один із літаків — Іл-76 — дістав дуже значні пошкодження.

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