ЗСУ спростували заяви Росії про захоплення села на Сумщині

Село Барилівка, розташоване в Миропільській громаді Сумської області, залишається під контролем Сил оборони України. Українські військові спростували заяви російської сторони про нібито захоплення населеного пункту.

«Барилівка Сумської області залишається під контролем Сил оборони України. Заява росіян про її захоплення не відповідає дійсності. Біля села не було навіть спроб штурмових дій, а «рішучі наступальні дії» 41-го мотострілецького полку відбулися лише в телеграм-каналах і коментарях», - запевняють українські захисники.

Зазначається, що пояснення такої активності ворога просте: до кінця жовтня лишилося кілька днів, і треба звітувати про взяття українських населених пунктів за місяць.

Про це повідомляється із посиланням на 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗС України у Фейсбуці.

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