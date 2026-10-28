ЗСУ стабілізували фронт на Запоріжжі та повернули втрачені території

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У 2026 році Сили оборони України стабілізували лінію фронту на півдні та відновили контроль над більшою кількістю територій, ніж втратили. За оцінкою аналітика, дії українських військових на Запорізькому напрямку нівелювали попередні здобутки російських військ і зірвали їхні плани щодо наступу на Дніпро.

Він зазначає, що російська армія продовжує наступ поблизу Гуляйполя на фронті шириною 30 кілометрів, однак темпи просування залишаються невисокими. Росія задіяла на цій ділянці три армії – 35-ту, 36-ту та 5-ту, а також 68-й армійський корпус.

При цьому на сході російські війська перейшли до оборони (там діє 29-та армія), а на заході, у бік Оріхова, ведуть обмежені наступальні дії силами 58-ї армії.

"Таким чином, основні зусилля Росії, як і раніше, зосереджені на ділянці між Терноватим і Гуляйполем. Просування тут відбувається повільно і ґрунтується на тактиці глибокого проникнення, мета якої – вийти до дороги Оріхів – Новомиколаївка. Фронтальний наступ на Оріхів, що розпочався влітку зі спроб проникнення, зараз, судячи з усього, втрачає силу через успішні дії українських сил щодо зміцнення своїх позицій", – зазначає аналітик.

Він зазначає, що цього року українським військам вдалося зупинити російський наступ на південь від Запоріжжя та відтіснити противника з району на північ від Степногірська. Одночасно з цим ЗСУ чинять тиск на північний фланг російського угруповання в районі Гуляйполя і наближаються до Великої Новосілки.

"Українські сили звели нанівець успіхи, досягнуті Росією на цьому напрямку у 2025 році, повернувши контроль над берегами річки Мокрі Яли, а також над другою лінією оборони, що проходить у напрямку Запоріжжя", – зазначає Молен.

Він зазначає, що успіхи ЗСУ на цих ділянках "дозволили усунути загрозу російського наступу в напрямку Покровського, Новомиколаївки та східної частини Запорізької області, а також у бік Павлограда та Дніпра".

Про це пише французький OSINT-аналітик Клеман Молен, зазначаючи, що успіхи ЗСУ зірвали плани росіян щодо наступу на Дніпропетровську область.

Білецький анонсував нові успіхи ЗСУ на фронті найближчим часом.

ЗСУ успішно контратакували на кількох ділянках фронту — ISW.

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