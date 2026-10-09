ЗСУ у вересні 2026 року знищили російські літаки та рідкісні системи ППО

У вересні 2026 року Сили оборони України знищили низку важливих військових цілей російської армії, застосовуючи засоби middle strike. Серед уражених об’єктів були літаки та системи протиповітряної оборони.

Одним із пріоритетів залишається ураження російських систем протиповітряної оборони, радіолокації та радіоелектронної боротьби.

У вересні Сили оборони, зокрема, уразили дві пускові установки ЗРК С-400 у Брянській області РФ, багатофункціональну РЛС 92Н6 зі складу С-400 у Сочі, ЗРК "Бук-М3" на Запоріжжі, а також ЗРГК "Панцир-С1" та "Панцир-С2".

Серед уражених радіолокаційних засобів – станції "Небо-У", "Небо-СВ", "Подльот", "Каста", П-18 та інші РЛС противника. Також під удари потрапили комплекси радіоелектронної боротьби та технічної розвідки, зокрема рідкісна мобільна станція РЕБ "Красуха-4" і автоматизовані пости технічних засобів розвідки "Гренадер".

Послідовне ураження цих засобів послаблює можливості противника контролювати повітряний простір та протидіяти українським засобам ураження.

У вересні під удари потрапили й інші важливі військові цілі. На аеродромі Саки у тимчасово окупованому Криму уражено літак Су-24. Також протягом місяця підтверджено знищення літака МіГ-29 та вертольота Ка-27 противника.

У Севастополі уражено десантний катер БК-16 та швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст".

Про це повідомляється з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Українська ППО знешкодила 114 російських дронів за ніч.

Раніше ISW пояснив, як Росія змінила тактику масованих ударів по Україні.

Нагадаємо, РФ модернізувала Герань-4, дрон отримав нову навігацію та боєголовку.

Росіяни провели 172 атаки за добу: Покровський напрямок залишається найгарячішим.

За добу на фронті відбулося 185 боєзіткнень, ворог застосував 156 КАБів — Генштаб

Читай нас у