ЗСУ уразили базу дронів під Донецьком і важливі об’єкти окупантів

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Сили оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських окупантів у кількох областях, а також в акваторії Чорного моря. Зокрема, поблизу Донецька українські військові уразили місце зберігання та запуску безпілотників, а в районах Очеретиного і Придорожнього — пункти управління російських військ.

Що відомо про нові атаки на російські об'єкти?

Вогневого ураження цілям противника підрозділи української армії завдали 7 жовтня та в ніч на 8 жовтня 2026 року.

У районі тимчасово окупованого Донецька українські воїни поцілили в об'єкт, який загарбники використовували для зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА. Системне знищення таких майданчиків має на меті зменшити спроможності окупаційних військ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на території України.

Окрім того, важливі спецоперації були проведені в Чорному морі та на інших фронтових ділянках. У морі українські захисники уразили ретранслятор Mesh-мережі російських підрозділів, який забезпечував координацію дій ворога.

Поблизу Придорожнього Луганської області та Очеретиного на Донеччині українські підрозділи завдали ураження пунктам управління окупантів.

У районі Очеретиного також знищено склад матеріально-технічних засобів загарбників, а поблизу Верхньоосикового Донецької області під ураження потрапив польовий артилерійський склад росіян.

У Генеральному штабі підкреслили, що системна робота із знищення ключових військових цілей російських агресорів триває далі.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Росія заявила про атаку сотень українських дронів по 17 регіонах.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку РФ нарощує застосування великих дронів.

Російські війська мають просування у Покровському районі Донецької області.

За минулу добу на фронті відбулося 202 бойові зіткнення. Найбільше російських штурмів зафіксували на Покровському напрямку — 27 атак, які українські військові зупинили.

7 жовтня Генштаб ЗСУ оновивдані про втрати російської армії у війні проти України. За минулу добу українські захисники знищили 1690 окупантів.

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