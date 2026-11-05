ЗСУ уразили базу запуску російських дронів у Криму та низку військових об’єктів окупантів

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Сили оборони України протягом минулої доби та вночі 5 листопада завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — база зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, склади дронів і боєприпасів, мобільна вогнева група та ремонтні підрозділи противника.

Українські військові уточнили, що вдалося уразити декілька об’єктів, які забезпечують функціонування російського угруповання на окупованих територіях.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив перелік цілей, по яких завдали ударів українські захисники. Зокрема, уражено:

місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА російської армії поблизу Гвардійського в окупованому Криму;

мобільну вогневу групу противника в районі Донцівки Луганської області;

склад безпілотників російських військ поблизу Мелітополя Запорізької області;

склад боєприпасів окупантів у районі Новоазовська Донецької області;

склад матеріально-технічного забезпечення противника поблизу Прогресу Донецької області;

ремонтно-відновлювальні підрозділи російської армії в районах Талаківки Донецької області та Нижньої Дуванки Луганської області.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що саме з позицій у Криму російські війська запускають ударні безпілотники для атак на українські міста та цивільну інфраструктуру.

За словами українських захисників, знищення таких об’єктів, а також складів із безпілотниками може послабити можливості противника та знизити інтенсивність повітряних атак по території України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом жовтня 2026 року Сили оборони України уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів на території Росії.

107-ма Чернівецька бригада територіальної оборони за один місяць уразила понад 1000 ворожих цілей і знищила близько 300 російських окупантів на Донеччині. За результативністю ударів підрозділ очолив рейтинг бригад тероборони. Досягти таких показників військовим вдалося завдяки зміні тактики управління.

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