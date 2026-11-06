ЗСУ уразили два склади боєприпасів армії РФ на Запоріжжі та об’єкти ворога на Донеччині

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Сили оборони України 5 листопада та в ніч проти 6 листопада завдали ударів по військових об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Зокрема, українські захисники уразили два склади боєприпасів, пункт управління безпілотниками та склад пально-мастильних матеріалів противника.

У Запорізькій області під удар потрапили два склади боєприпасів російських військ. Вони розташовувалися в районах Мелітополя та Хліборобного.

Крім того, на Донеччині Сили оборони уразили склад пально-мастильних матеріалів загарбників поблизу селища Луганське, а також пункт управління безпілотниками в районі Часового Яру.

У Генеральному штабі наголошують, що знищення складів боєприпасів послаблює вогневі можливості російської армії та ускладнює забезпечення її підрозділів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Напередодні Сили оборони України протягом минулої доби та вночі 5 листопада завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — база зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, склади дронів і боєприпасів, мобільна вогнева група та ремонтні підрозділи противника.

Протягом жовтня 2026 року Сили оборони України уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів на території Росії.

107-ма Чернівецька бригада територіальної оборони за один місяць уразилапонад 1000 ворожих цілей і знищила близько 300 російських окупантів на Донеччині. За результативністю ударів підрозділ очолив рейтинг бригад тероборони. Досягти таких показників військовим вдалося завдяки зміні тактики управління.

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