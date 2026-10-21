ЗСУ уразили командні пункти та військові склади РФ на Донеччині, Луганщині й у Криму — Генштаб

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Сили оборони України 20 жовтня та в ніч на 21 жовтня завдали ударів по військових об’єктах російських військ. Під ураження потрапили пункти управління в районі Луганська та Курахового на Донеччині, а також склади матеріально-технічного забезпечення противника на Донеччині й у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

«20 жовтня та в ніч на 21 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено: пункти управління підрозділів окупантів у районі Луганська та в районі населеного пункту Курахове Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що уражено склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районі населеного пункту Яни-Капу в тимчасово окупованому українському Криму та в районі Чистякового на Донеччині.

Джерело: Генштаб

19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Під ураження потрапили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника. Йдеться, зокрема, про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» у Самарській області та газопереробний завод «Астраханский» в Астраханській області РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, пункт управління, переправа через річку та ремонтна база.

Від вечора 29 вересня Сили оборони завдали ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Серед уражених цілей — склад безпілотників, командно-спостережний пункт та об’єкти забезпечення противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Оператори 413-го полку СБС «Рейд» уразили російську РСЗВ БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Удару завдали українські оператори безпілотних систем.

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