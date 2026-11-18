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Українські військові 17 та 18 листопада завдали ударів по об'єктах російської військової логістики в Луганській та Курській областях, а також підтвердили пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ. Один із літаків — Іл-76 — дістав дуже значні пошкодження.

За інформацією Генштабу, під час операцій однією з цілей українських військових став автомобільний міст через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської.

Російські окупаційні війська використовували цю переправу для забезпечення своїх підрозділів на фронті. Зокрема, через міст перевозили боєприпаси, пальне та військову техніку.

У Генеральному штабі ЗСУ прокоментували ураження переправи:

«Після Керченського мосту окупантам доводиться звикати, що мости в них тепер ламаються частіше, ніж їх встигають ремонтувати».

Крім того, тієї ж ночі українські військові атакували ремонтну базу російського підрозділу поблизу Хомутовки в Курській області. На цьому об'єкті відновлювали пошкоджену військову техніку противника, щоб згодом повернути її до бойових дій.

Генеральний штаб також повідомив про підтверджені результати удару по 123-му авіаремонтному заводу в місті Стара Русса Новгородської області.

Атаку на підприємство здійснили 10 листопада. За уточненими даними, внаслідок удару пошкоджено три російські військово-транспортні літаки.

Найбільших пошкоджень зазнав літак Іл-76. Усі три повітряні судна тимчасово виведені з ладу.

Військово-транспортна авіація має важливе значення для російської армії, оскільки використовується для перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів. Виведення літаків з експлуатації обмежує можливості противника виконувати такі завдання.

Українські Сили оборони системно атакують об'єкти, які Росія використовує для забезпечення своїх військ. Однією з ключових цілей таких операцій залишається Кримський міст.

Цією переправою російські окупанти перекидали на тимчасово окупований півострів і далі на південь України пальне, боєприпаси, військову техніку та особовий склад.

Ураження мостів, ремонтних баз і військово-транспортної авіації ускладнює логістику російських військ та обмежує можливості противника забезпечувати свої підрозділи на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Напередодні екіпажі українських винищувачів Су-27 завдали удару по місцю дислокації російських операторів безпілотників у місті Білицьке Донецької області. Операцію виконали пілоти Повітряних сил ЗСУ.

Упродовж 16 листопада та в ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по засобах розвідки та радіоелектронної боротьби російської армії. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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