ЗСУ уразили підрозділ Рубікону та базу запуску російських дронів
Сили оборони України атакували місце зосередження особового складу російського підрозділу БпЛА «Рубікон» на окупованій території Запорізької області, а також об’єкт для зберігання та запуску ударних дронів поблизу Донецька.
Ураження завдали 14 жовтня та в ніч на 15 жовтня. У районі Донецька повідомляли про вибухи й роботу російської протиповітряної оборони. Масштаби завданих збитків уточнюються.
Крім того, підтверджено пошкодження чотирьох сховищ безпілотників поблизу Гвардійського в окупованому Криму внаслідок попереднього удару 13 жовтня. Там зафіксували ознаки вторинної детонації.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Зеленський заявив, що щомісячні втрати російських військ сягнули 43 тисяч осіб.
Протягом минулої доби 13 жовтня українські захисники ліквідували 1 650 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати армії РФ станом на 14 жовтня 2026 року. Загальні втрати за час війни склали близько 1 557 350 осіб.