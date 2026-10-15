ЗСУ уразили підрозділ Рубікону та базу запуску російських дронів

0:00 / 0:00

Сили оборони України атакували місце зосередження особового складу російського підрозділу БпЛА «Рубікон» на окупованій території Запорізької області, а також об’єкт для зберігання та запуску ударних дронів поблизу Донецька.

Ураження завдали 14 жовтня та в ніч на 15 жовтня. У районі Донецька повідомляли про вибухи й роботу російської протиповітряної оборони. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Крім того, підтверджено пошкодження чотирьох сховищ безпілотників поблизу Гвардійського в окупованому Криму внаслідок попереднього удару 13 жовтня. Там зафіксували ознаки вторинної детонації.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Зеленський заявив, що щомісячні втрати російських військ сягнули 43 тисяч осіб.

Протягом минулої доби 13 жовтня українські захисники ліквідували 1 650 російських окупантів. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати армії РФ станом на 14 жовтня 2026 року. Загальні втрати за час війни склали близько 1 557 350 осіб.

Читай нас у