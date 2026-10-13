ЗСУ уразили ремонтну базу комплексу Іскандер-М у Курській області РФ

0:00 / 0:00

Сили оборони України уразили в Курській області Росії ремонтну базу самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М». Також українські військові атакували радіолокаційну станцію, склади пального та боєприпасів і місця зосередження російських військових.

12 жовтня та в ніч на 13 жовтня Сили оборони України уразили низку військових об’єктів російської армії.

Зокрема, у районі Кондринки Курської області РФ українські підрозділи завдали удару по ремонтній базі самохідних пускових установок і транспортно-заряджальних машин оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М».

Крім того, у районі Шкрябіного Брянської області Росії уражено радіолокаційну станцію.

На тимчасово окупованій території Луганської області українські військові атакували логістичні об’єкти російських підрозділів.

Зокрема:

у районі Довжанська уражено склад паливно-мастильних матеріалів;

у районі Рубіжного уражено склад боєприпасів.

Також Сили оборони завдали ударів по місцях зосередження особового складу російської армії.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські воїни уразили скупчення російських військових у кількох районах.

У Донецькій області під удари потрапили райони Селидового, Роздольного, Суженки та Мирнограда. У Запорізькій області уражено скупчення російських військових у районі Набережного, а на Луганщині — поблизу Куземівки.

Інформацію про результати ураження та масштаби завданих російським військам втрат Генеральний штаб у повідомленні не уточнив.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці.

Крім того, оператори Sword Group 3-го полку Сил спеціальних операцій Збройних сил України перерізали один із маршрутів просочування російських військ на Донецькому напрямку. Під час операції українські спецпризначенці знищили трьох військових РФ і взяли ще одного в полон.

Протягом минулої доби на фронтізафіксували203 бойові зіткнення між Силами оборони України та російськими військами. Найбільшу кількість атак противник зосередив на Покровському напрямку.

У ніч проти 13 жовтня російські війська завдали чергового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 88 повітряних цілей.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

Читай нас у