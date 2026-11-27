Упродовж 26 листопада та в ніч на 27 листопада 2026 року Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Серед уражених цілей — зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», два пункти управління, склад пального та склад матеріально-технічних засобів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Одна з головних цілей українських військових — російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3». Його уразили в районі населеного пункту Курошани Запорізької області. «Бук-М3» — найсучасніша модифікація сімейства зенітних ракетних комплексів «Бук». Російські війська використовують такі системи для протиповітряної оборони та прикриття своїх підрозділів від авіації, ракет і безпілотників.

Цей комплекс є важливою частиною російської системи протиповітряної оборони на фронті. Його ураження може послабити захист окупаційних угруповань на південному напрямку та створити додаткові можливості для українських сил. Водночас точний ступінь пошкодження комплексу Генштаб поки не уточнив.

Під удар потрапили два пункти управління

Українські військові також атакували об'єкти, які російська армія використовує для координації своїх підрозділів. У районі Талового Луганської області уражено пункт управління одного з ворожих підрозділів. Такі об'єкти забезпечують зв'язок між командуванням і військовими на позиціях, а також допомагають планувати та координувати дії на конкретній ділянці фронту.

Ще один удар припав на пункт управління безпілотниками в районі Селидового Донецької області. Звідти російські військові координували атаки дронів по позиціях Сил оборони України.

Ураження такого пункту може порушити управління безпілотними підрозділами та ускладнити планування російських атак. Особливо важливими такі цілі є через активне використання дронів для розвідки, коригування артилерійського вогню та ударів по українських позиціях.

На Луганщині уразили склади пального та військового майна

Окрім системи ППО та пунктів управління, під удар потрапили логістичні об'єкти російської армії. У районі Грибувахи Луганської області українські військові уразили склад паливно-мастильних матеріалів. На таких об'єктах зберігають пальне, необхідне для роботи військової техніки, транспорту та іншого обладнання окупаційних сил.

Також у Луганську уражено склад матеріально-технічних засобів. Після удару там спалахнула пожежа. На таких складах можуть зберігати майно та обладнання, необхідні для забезпечення російських підрозділів. У Генштабі повідомили, що масштаби завданих збитків наразі уточнюються. Інформації про кількість знищеної техніки, обсяги втраченого пального чи інші конкретні наслідки ударів поки не оприлюднили.

Генштаб заявив про продовження ударів по військових цілях

У Генеральному штабі ЗСУ наголосили, що українські військові й надалі завдаватимуть ударів по важливих об'єктах російської армії. «Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України», — зазначили у Генштабі.

Таким чином, протягом доби українські сили атакували одразу кілька напрямів забезпечення російського війська: протиповітряну оборону, управління підрозділами, роботу безпілотників і логістику. Ураження таких об'єктів має ускладнити окупантам координацію дій, захист своїх позицій і постачання необхідних ресурсів на фронт. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Російські окупанти втратили вже другий плаваючий транспортер ПТС-2, намагаючись організувати переправу через річку Вовча. Техніку уразили українські дрони під час її доставки до берега.

У ніч на 27 листопада Сили оборони України спільно з повстанським рухом «Черная Искра» атакували Єфремовський завод синтетичного каучуку в Тульській області РФ. Підприємство задіяне у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет «Іскандер».

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