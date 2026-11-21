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Протягом 20 листопада та в ніч на 21 листопада Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російських окупантів. Під ураження потрапили склад боєприпасів у тимчасово окупованому Криму, два пункти управління російських підрозділів у Запорізькій і Донецькій областях, а також автомобільний міст поблизу Луганська.

За даними військових, у районі населеного пункту Первомайське в окупованому Криму уражено склад боєприпасів одного з російських підрозділів.

Крім того, українські захисники завдали ударів по пунктах управління російських військ. Вони розташовувалися поблизу Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області.

Також у районі тимчасово окупованого Луганська уражено автомобільний міст через річку Сіверський Донець. За інформацією Генштабу, російські війська використовували цю переправу для постачання на фронт пального, боєприпасів і військової техніки.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Упродовж доби 20 листопада Сили безпілотних систем Збройних сил України уразили 1 218 ворожих цілей.

Нещодавно Сили безпілотних систем спільно з іншими підрозділами Сил оборони України уразили базу російського підрозділу операторів БПЛА «Рубікон» у тимчасово окупованому Бердянську.

Оператори 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis уразили дронопорт російських загарбників у Донецькому аеропорту засобами middle strike.

Українські військові уразили російську пускову установку балістичних ракет «Іскандер-М» у Курській області, а також склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів та ремонтні підрозділи противника на тимчасово окупованих територіях.

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