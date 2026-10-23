ЗСУ уразили склади боєприпасів і дронів РФ, пункт управління в Криму та об’єкти підрозділу Рубікон

0:00 / 0:00

Сили оборони України 22 жовтня та в ніч на 23 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених цілей — місця зберігання та запуску ударних безпілотників, склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також пункт управління російських військ.

У Генштабі зазначили, що, попри проблеми зі зв’язком Starlink/StarShield на певних швидкостях, українські військові продовжують завдавати ударів по противнику.

«На жаль, до цього часу фіксуються випадки втрат зв'язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях. Втім українські військові продовжують завдавати ураження ворогу», — йдеться у повідомленні.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, у районі тимчасово окупованого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російської армії.

Ураження таких об’єктів, наголошують українські військові, має зменшити можливості російських загарбників атакувати Україну та цивільну інфраструктуру за допомогою дронів різних модифікацій.

Також на тимчасово окупованій території Донецької області українські захисники уразили:

склад боєприпасів російських військ у районі Гірника ;

склад безпілотників у районі Свердлового;

склади матеріально-технічних засобів у районі Бердянського.

Крім того, у Запорізькій області під удар потрапили склади матеріально-технічних засобів російських загарбників у районах Балкового й Оріхівки.

«Знищення складів з озброєнням та матеріально-технічними засобами ускладнює російському агресору забезпечення підрозділів і знижує їхню спроможність вести бойові дії», — підкреслили в Генштабі.

Серед інших цілей, по яких завдали ударів Сили оборони України, — пункт управління підрозділу російських військ у районі тимчасово окупованого Громового в Автономній Республіці Крим.

Також у районі Кам’янки Запорізької області уражено місце зосередження особового складу російського підрозділу безпілотників «Рубікон».

Отже, удари українських військових були спрямовані на військову інфраструктуру противника, логістичне забезпечення, управління підрозділами та спроможності російської армії застосовувати ударні безпілотники.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці,

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України протягом 21 жовтня та вніч на 22 жовтня завдали успішних ударів по декількох важливих військових об'єктах російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Українські військові виявили та уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М1», який окупанти використовували для протидії українській авіації.

Підрозділи Сил оборони України уразили 408 000 російських безпілотників від початку 2026 року. Усі ураження зафіксовані на відео в бойовій системі DELTA та верифіковані кластером оборонних інновацій Brave1.

Читай нас у