ЗСУ уразили три пункти управління російськими дронами на Запоріжжі та Донеччині

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Протягом 10 листопада та в ніч на 11 листопада Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів окупантів.

Три пункти управління безпілотниками уразили поблизу Токмака та Примірного на Запоріжжі, а також Покровська на Донеччині.

З цих об’єктів російські оператори керували ударними дронами, які атакують українські позиції, техніку, логістику та цивільних.

Крім того, українські захисники уразили склад БпЛА поблизу Залимана на Луганщині, пункт управління військами в районі Мирнограда та командно-спостережний пункт окупантів біля Вовчанська на Харківщині.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

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