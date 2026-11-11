ЗСУ уразили важливий міст окупантів біля Новоазовська

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У ніч проти 11 листопада Сили оборони України критично пошкодили міст у селі Гусельщикове Новоазовського району на тимчасово окупованій Донеччині.

Переправа була важливою частиною сухопутного маршруту, яким окупанти доправляють боєприпаси та пальне до Криму.

Про ураження повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Міст використовували як об'їзний шлях на час ремонту іншої переправи через річку Грузький Єланчик.

Після пошкодження мосту на ділянці утворилися затори. Російські вантажівки з пункту пропуску Весело-Вознесенка почали перенаправляти через Успенку, що збільшує маршрут щонайменше на 150 кілометрів.

Джерело: Петро Андрющенко

Уночі 19 серпня Сили оборони України завдали ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, було уражено три склади безпілотників, засоби управління та автомобільний міст у Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Луганській областях і в окупованому Криму.

У Росії в Архангельській області обвалився міст через річку Віледь, унаслідок чого з рейок зійшов вантажний потяг. На місці аварії перекинулися вагони-цистерни: частина залишилася біля колій, інші опинилися за межами залізничного полотна.

Також агенти військового руху «АТЕШ» вивели з ладу три залізничні шафи біля населених пунктів Луганське Донецької області, а також Розівка та Молочанськ Запорізької області.

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