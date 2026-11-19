Збройні сили України продовжують ускладнювати постачання до окупованого Криму. Окрім третьої атаки на Кримський міст у ніч проти 19 листопада, українські безпілотники також завдали ударів по мостах, які є частиною сухопутного коридору до півострова.

Напередодні ЗСУ атакували міст через річку Міус у Неклинівському районі Ростовської області, що розташований на сухопутному маршруті до Криму.

Німецький військовий блогер Енді Шнайдер повідомляв, що внаслідок удару безпілотників переправа в Ростовській області фактично була зруйнована. Через це водіям доведеться користуватися об'їзним маршрутом, який проходитиме поблизу зони бойових дій.

Місцеві кримські телеграм-канала також зазначають, що на сухопутному коридорі до Криму «щодня горять десятки бензовозів і фур».

Крім того, цієї ночі Мінтранс знову тимчасово зупинив рух поїздів Кримським мостом після третьої атаки на споруду протягом тижня.

Місцеві повідомляли про кілька вибухів, однак арка мосту вціліла. Жителі Керчі також не помітили займання на конструкції.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Відео: Кримський міст частково обвалився після ракетного удару

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяр опублікував зображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Нагадаємо, що До пошкодженого Кримського мосту направили судна для ліквідації наслідків удару