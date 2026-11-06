ЗСУ відтіснили окупантів у Малій Токмачці на Запорізькому напрямку, — ISW

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Українські військові мають успіхи на Запорізькому напрямку: Сили оборони зачистили від російських окупантів більшу частину Малої Токмачки, розташованої на південний схід від Оріхова. Водночас російська армія не припиняє спроб обійти українські оборонні рубежі та створити загрозу оточення міста.

За оцінками аналітиків ISW, українські підрозділи нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова. Водночас російські війська продовжують проводити операції з проникнення на позиції Сил оборони.

У звіті ISW описано зміни в оперативній обстановці на цій ділянці фронту станом на 5 листопада. Зокрема, українські військові зачистили від російських окупантів більшу частину Малої Токмачки.

Крім того, Сили оборони продовжують контролювати Новоандріївку, розташовану на південний захід від Оріхова, та Новопавлівку, що лежить на північ від Новоандріївки.

Українські підрозділи також утримують позиції на північ від Степового та Лобкового, які розташовані на схід від Новоандріївки.

Попри ці успіхи, ситуація на напрямку залишається складною. Російське командування намагається обійти українські оборонні рубежі з різних боків.

За інформацією аналітиків, російські військові проникли на окремі ділянки на північний захід від Малих Щербаків, на південний захід від Павлівки, а також у Лук'янівське. Усі ці населені пункти розташовані на захід від Оріхова.

Окремо аналітики ISW звернули увагу на дії російських підрозділів у районі Приморського. За їхніми даними, окупанти проникли також у південну частину цього населеного пункту, ймовірно, скориставшись осушеним дном Каховського водосховища.

У звіті зазначається, що російські групи використовують територію колишнього водосховища, щоб обходити українські оборонні позиції в Плавнях.

Таким способом загарбники намагаються просуватися в напрямку Малокатеринівки, яка розташована на північ від Приморського. Ці дії свідчать про продовження спроб російської армії проникнути в українську оборону на окремих ділянках Запорізького напрямку.

За оцінками ISW, російське командування продовжує намагатися оточити Оріхів одночасно зі східного та західного напрямків. Паралельно окупанти роблять спроби проникнути безпосередньо в місто.

Мета таких дій, згідно зі звітом, — створити умови для подальшого відновлення наступальних операцій у напрямку Запоріжжя.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що 4 та 5 листопада російські війська продовжували наступати на Гуляйпільському напрямку, однак підтверджених територіальних здобутків там не мали.

Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 5 листопада 2026 року.

За минулу добу, 5 листопада, на фронті зафіксували 188 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська здійснили на Покровському напрямку — там українські захисники відбили 16 штурмів.

Спецпризначенці Головного управління розвідки провели на Сумщині семитижневу операцію під назвою «Чебуречна». За цей час українські воїни зірвали наступальні плани російських військ, зачистили 642 гектари території та знищили понад сотню окупантів. Ще 29 російських військових потрапили в полон.

На Покровському напрямку російські війська продовжують масовані штурми, кидаючи вперед велику кількість піхоти. Однак прорвати оборону Сил оборони їм не вдається.

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