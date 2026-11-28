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Україна шукає альтернативні супутникові системи зв’язку через постійні обмеження швидкості Starlink. Зокрема, українські військові використовували послуги ізраїльського провайдера HiSKY під час операції проти Кримського мосту.

За інформацією джерел, обізнаних із ситуацією, систему HiSKY застосовували в окремих українських боєприпасах, які використовували для атак на міст, що з’єднує окупований Крим із Росією.

На відміну від Starlink, ізраїльська система працює також на території РФ. Один зі співрозмовників видання розповів, що українські оператори безпілотників використовували HiSKY для виявлення російських пускових установок балістичних ракет.

Водночас ізраїльська технологія потребує вищої технічної кваліфікації. Зокрема, для її використання під час бойових завдань необхідна присутність фахівців безпосередньо на місці виконання операцій. Натомість термінали Starlink значно простіші в експлуатації.

Через це HiSKY, найімовірніше, використовуватимуть переважно для особливо важливих операцій, а не для щоденних завдань українських військових в умовах російського вторгнення.

Ще однією перешкодою для переходу на альтернативні системи зв’язку є особливості виробництва безпілотників. Багато українських дронів налаштовані для роботи саме із сервісами SpaceX. Щоб адаптувати їх до інших систем зв’язку, апарати часто доводиться повертати виробникам для переналаштування.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Президент України Володимир Зеленський повідомив військовим командирам, що прагне повного знищення Кримського мосту. За даними західних ЗМІ, українські Сили оборони вже завдали кількох ударів по переправі, а Київ готує подальші атаки.

Відновлення Кримського мосту в зимовий період для російських військ є малореалістичним через складні погодні умови. Водночас наразі зарано прогнозувати, чи зможуть окупанти швидко розпочати ремонт навесні.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

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