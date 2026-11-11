ЗСУ вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював на боці Росії

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Українські військові в Запорізькій області вперше захопили в полон громадянина Індонезії, який брав участь у бойових діях на боці Росії. 49-річний чоловік потрапив під атаку безпілотників під час штурму та зміг дістатися позицій українських захисників.

За даними координаторів проєкту «Хочу жити», лише за дев’ять місяців 2026 року Росія завербувала 283 громадян Індонезії. Для порівняння, протягом трьох попередніх років загальна кількість найманців із цієї країни не перевищувала десяти осіб.

За інформацією видання, 49-річного уродженця острова Ява російське командування направило до Запорізької області для участі у війні проти України.

Під час штурму група російських військових потрапила під атаку українських дронів. Індонезієць зміг дістатися підконтрольної Україні території, де його взяли в полон.

Випадок свідчить про те, що Москва дедалі активніше намагається залучати іноземців до війни проти України, шукаючи поповнення для своєї армії в країнах Азії та Африки.

Уряд Індонезії раніше закликав Москву припинити вербування своїх громадян до російської армії. Причиною стала підтверджена загибель індонезійця, який воював у складі російських військ. Про його смерть стало відомо в жовтні.

Речниця Міністерства закордонних справ Індонезії Івонн Мевенгканг заявила, що уряд звернувся до російської сторони з вимогою не залучати громадян країни до військової служби.

«Уряд Індонезії попросив російський уряд вжити всіх необхідних заходів, щоб жоден індонезієць не був завербований до російської армії чи на будь-яку іншу військову посаду в Росії за жодних обставин», — зазначила Івонн Мевенгканг.

Вона також наголосила, що методи вербування мають ознаки торгівлі людьми.

Згодом правоохоронці Індонезії викрили злочинну схему залучення громадян до російської армії. За даними слідства, потенційним найманцям через соціальні мережі пропонували легальну роботу в Росії — у сфері логістики, будівництва фортифікаційних споруд або прикордонної охорони.

Однак після прибуття до Росії людей змушували підписувати контракти з армією, а потім відправляли на передову.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на проєкт "Хочу жити".

Раніше оператори 3-го загону 4-го полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер» захопили російського військовослужбовця без жодного пострілу. Він був одягнений у форму Збройних сил України.

Військовий із Хмельниччини, який до служби займався фермерством, провів 248 діб на позиціях у Степногірську та пережив чотири поранення. Попри ненависть до полоненого, він вивів його крізь кілзону, розповіли в 128-й окремій важкій механізованій бригаді «Дике Поле», яка опублікувала історію бійця у Facebook.

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