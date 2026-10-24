ЗСУ взяли в полон російського військового, якого відправили встановити триколор у тилу України

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Російське командування наказало військовому проникнути до села Терсянка Запорізької області, встановити прапор РФ і повернутися на свої позиції. Однак замість пропагандистського звіту про нібито просування окупант потрапив у полон до ЗСУ.

За інформацією військових, росіянин мав дістатися Терсянки, розташованої приблизно за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Полонений був розвідником 36-ї російської бригади.

Окупант отримав наказ вирушити з Гуляйполя до Терсянки, встановити там російський триколор, а після виконання завдання спробувати повернутися на позиції. За даними 225-го окремого штурмового полку, таким чином російське командування намагалося створити пропагандистську картинку, яка мала б демонструвати нібито просування окупаційних військ.

Однак виконати наказ військовий не зміг. У смузі відповідальності 7-го корпусу Десантно-штурмових військ його захопили українські штурмовики.

Під час розмови з українськими військовими росіянин повідомив, що потрапив до армії з виправної колонії, де відбував покарання. Він підписав контракт, а вже через два місяці служби отримав завдання вирушити з прапором РФ в український тил.

За словами полоненого, досвідченіші військовослужбовці попереджали новобранців, що командування відправлятиме їх «на м'ясо».

Попри те, що росіянин добровільно підписав контракт, він заявив, що досі не може визначити, яка зі сторін має рацію.

«Це взагалі політика ось ця велика. Я не можу судити, хто правий, хто винен», — сказав полонений.

У 225-му окремому штурмовому полку наголосили, що замість пропагандистського звіту про чергову російську «перемогу» військовий опинився в українському полоні.

❗️Російське командування відправило військового з триколором за 20 км від фронту, щоб створити видимість просування окупантів на Запоріжжі Однак замість пропагандистської «перемоги» росіянин потрапив у полон до бійців 225-го окремого штурмового полку ЗСУ. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 24, 2026

Про це повідомив 225-й окремий штурмовий полк.

Нагадаємо, за два місяці оператори 8-го полку Сил спеціальних операцій знищили понад 25 окупантів і взяли в полон ще 13.

Українські захисники ліквідували на фронті російського окупанта Сергія Кучерова — багаторазового чемпіона Росії з велоспорту, володаря Кубка світу та учасника двох Олімпійських ігор.

Командувач Угруповання військ «Центр», бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що вже найближчим часом Україна може досягти нових успіхів на фронті. За його словами, за своїм масштабом і результатами вони можуть бути співмірними з операцією «Вівальді».

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