ЗСУ з початку осені звільнили більше території, ніж втратили

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Президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого, заявив, що українські військові з початку осені звільнили більше території, ніж російським окупаційним військам вдалося захопити.

Глава держави підкреслив міцність українського фронту та відзначив успіхи активної оборони на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі.

Президент спростував заяви російських пропагандистів про наближення ворога до Запоріжжя, підтвердивши, що Сили оборони нищать окупантів за 20 кілометрів від міста. Володимир Зеленський висловив подяку бійцям Десантно-штурмових військ, Третього армійського корпусу, 128-й окремій важкій механізованій бригаді, 82-й ОДШБр, підрозділам безпілотних систем, а також СБУ, ССО, ГУР та СЗР за ефективні далекобійні удари по території Росії.

Джерело: Офіс Президента України.

Третій армійський корпус і придані йому підрозділи звільнили ще три населені пункти — Зелену Долину, Липове та Колодязі. За словами командира корпусу Андрія Білецького, під час нового етапу операції «Вівальді» українські сили повернули 101 км² території, а російська армія втратила близько 3 тисяч військових.

Локальний контрнаступ чи стратегічне повернення Донбасу: що стоїть за операцією «Вівальді».

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