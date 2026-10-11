ЗСУ за добу ліквідували ще 1930 російських військових на фронті

Загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на ранок 11 жовтня сягнули близько 1 552 840 осіб.

За минулу добу Росія втратила ще 1930 військових.

За інформацією Генштабу, від початку повномасштабної війни російські війська також втратили:

танків — 12 408 одиниць (+2 за добу);

бойових броньованих машин — 25 521 (+6);

артилерійських систем — 51 039 (+39);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) — 2 205 (+4);

засобів протиповітряної оборони — 1 701 (+2);

літаків — 443 (+0);

гелікоптерів — 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів — 2 924 (+7);

оперативно-тактичних безпілотників — 558 457 (+1 531);

крилатих ракет — 5 126 (+0);

кораблів і катерів — 35 (+0);

підводних човнів — 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 161 503 (+557);

спеціальної техніки — 4 815 (+3).

Найбільше за минулу добу зросли показники втрат оперативно-тактичних БПЛА — на 1531 одиницю, автомобільної техніки та автоцистерн — на 557, а також артилерійських систем — на 39.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Дані охоплюють період від 24 лютого 2022 року до 11 жовтня 2026 року.

За добу 9 жовтня російські терористичні війська втратили особового складу 1 420 осіб. Таким чином загальні втрати ворога на війні проти України вже склали близько 1 550 910 особового складу.

Нагадаємо, що Боєць батареї перехоплювачів із позивним «Маямі», який служить у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка, знищив дроном-перехоплювачем російський розвідувальний безпілотник Supercam на висоті 5500 метрів.

Екіпаж «Сова» 121-ї окремої бригади територіальної оборони за 30 годин бойової роботи знищив 25 повітряних цілей російських військ. Українські пілоти використовували дрони-перехоплювачі STING, щоб знаходити та збивати ворожі безпілотники просто в повітрі.

Український Mirage 2000-5F вперше збив російську ракету Бандероль.

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