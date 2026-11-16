ЗСУ за добу ліквідували ще 2560 російських окупантів – Генштаб

0:00 / 0:00

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 15 листопада, українські захисники знищили 2560 військовослужбовців армії РФ.

РФ у війні з Україною станом на 16 листопада втратила:

особового складу – близько 1 625 420 (+2 560) осіб;

танків – 12 480 (+2) од.;

бойових броньованих машин – 25 807 (+23) од.;

артилерійських систем – 52 464 (+63) од.;

РСЗВ – 2 278 (+4) од.;

засобів ППО – 1 762 (+6) од.;

літаків – 452 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 3 166 (+16) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 610 376 (+1 573) од.;

крилатих ракет – 5 196 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 175 930 (+772) од.;

спеціальної техніки – 4 909 (+3) од.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, окупанти не проводили штурмів на сході Харківщини, але намагалися просочитися в тил.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ взяли в полон двох російських військових із розвідувального підрозділу. Під час операції вони також здобули документи та засоби зв’язку, які можуть містити важливу розвідувальну інформацію.

Костянтинівка Донецької області залишається під контролем Збройних сил України, попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито окупацію міста.

Читай нас у