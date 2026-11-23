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Протягом останніх двох місяців Україна звільняє більше територій, ніж російська армія спромоглася захопити. Водночас втрати окупантів у жовтні, за даними візуального підтвердження, перевищили 41 тисячу військовослужбовців. Про це заявив Міністр оборони України Євгеній Хмара 23 листопада на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Що сказав Хмара про ситуацію на фронті

"Останні два місяці Україна звільняє більше територій, ніж Росія захоплює. Масштаб втрат російської армії зростає: лише за жовтень візуально підтверджено понад 41 тисячу осіб", - сказав міністр.

За його словами, Україна планує вийти на показник у 50 тисяч.

"Ми прагнемо, аби Росія втрачала солдатів більше, ніж встигає набирати", - наголосив Хмара.

Які напрями розвиває Міноборони

Міністр розповів, що Сили оборони зосереджуються на знищенні екіпажів безпілотників противника. Паралельно масштабують "розумні" мінні поля та технології виявлення маршрутів, якими до українських позицій проникає ворог. За його словами, це робить поле бою прозорішим.

Також розширюють кілл-зону. Як пояснив Хмара, ворог втрачає логістику та особовий склад ще до того, як дістанеться українських позицій.

Пріоритетом Хмара назвав збереження життя українських військових. Для цього розвивають дистанційне керування безпілотними системами, будують підземні маршрути та фортифікаційні споруди. Логістику на передньому краї переводять на наземні роботизовані комплекси та дрони.

Про це повідомляється з посиланням на виступ міністра оборони Євгенія Хмари на 72-й щорічній сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Міністр оборони України виступив перед Парламентською асамблеєю НАТО в Берліні.

Нагадаємо, що Хмара найближчими днями проведе низку міжнародних зустрічей у Європі – Зеленський

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