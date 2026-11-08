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ЗСУ за тиждень ліквідували понад 16 тисяч російських окупантів

UA NEWS 08 Листопада 2026 15:43
ЗСУ за тиждень ліквідували понад 16 тисяч російських окупантів
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За перший тиждень листопада Сили оборони України знищили 16 130 російських окупантів. 

Це найбільший тижневий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії.

У середньому втрати російської армії становили понад 2300 військових щодня. Це приблизно 100 окупантів щогодини.

У Генеральному штабі зазначають, що російське командування продовжує відправляти військових у штурми, попри значні втрати особового складу.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Нагадаємо, Росія втратила п’ять дивізій під час боїв за Кринки.

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