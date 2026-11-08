ЗСУ за тиждень ліквідували понад 16 тисяч російських окупантів
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За перший тиждень листопада Сили оборони України знищили 16 130 російських окупантів.
Це найбільший тижневий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії.
У середньому втрати російської армії становили понад 2300 військових щодня. Це приблизно 100 окупантів щогодини.
У Генеральному штабі зазначають, що російське командування продовжує відправляти військових у штурми, попри значні втрати особового складу.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
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