ЗСУ забезпечать виконання рішень щодо гуманітарної місії в Олешках

Сили оборони України забезпечать виконання рішень щодо проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. «Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку», — йдеться в повідомленні Генштабу.

Це означає, що українські підрозділи отримають необхідні розпорядження для виконання поставлених завдань. Водночас у заяві Генштабу не уточнили, коли саме розпочнеться місія та які конкретні заходи передбачатиме.

Допомогу жителям уже доставляли дронами

У Генштабі нагадали, що українські військові неодноразово проводили гуманітарні місії для жителів Олешок і навколишніх сіл. Допомогу доставляли за допомогою безпілотників. Такий спосіб дає змогу передавати необхідні вантажі людям навіть тоді, коли звичайний доступ до населених пунктів ускладнений через бойові дії та окупацію.

Водночас у Генштабі наголосили, що для проведення гуманітарної місії важливо гарантувати безпечний доступ до людей, які потребують допомоги. «Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований», — зазначили у відомстві. Наразі Генштаб підтвердив готовність Сил оборони виконати відповідні рішення. Подальші кроки залежатимуть від отриманих розпоряджень і можливості забезпечити гуманітарний доступ до жителів міста. Відповідну заяву Генеральний штаб ЗСУ опублікував у своєму Telegram-каналі.

Україна запроваджує режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Він почне діяти о 03:00 27 жовтня за київським часом і потрібен для проведення гуманітарної операції. У Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони докладатимуть максимальних зусиль, щоб допомогти місцевим жителям і забезпечити їхню безпеку.

Росія планує запровадити «режим тиші» на Херсонському напрямку з 4:00 за московським часом 27 жовтня для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках.

Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, операція складатиметься з трьох етапів: припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних. У Кремлі водночас заявили, що узгодження режиму тиші й виїзд людей можуть тривати кілька днів.