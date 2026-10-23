ЗСУ забезпечать виконання рішень щодо гуманітарної місії в Олешках
Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача щодо гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Українські військові також нагадали, що вже доставляли гуманітарну допомогу жителям міста та навколишніх сіл за допомогою дронів.
Сили оборони України забезпечать виконання рішень щодо проведення гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. «Сили оборони України забезпечать виконання рішень Верховного головнокомандувача заради реалізації гуманітарної місії в Олешках. Відповідні розпорядження будуть доведені до військ у встановленому порядку», — йдеться в повідомленні Генштабу.
Це означає, що українські підрозділи отримають необхідні розпорядження для виконання поставлених завдань. Водночас у заяві Генштабу не уточнили, коли саме розпочнеться місія та які конкретні заходи передбачатиме.
Допомогу жителям уже доставляли дронами
У Генштабі нагадали, що українські військові неодноразово проводили гуманітарні місії для жителів Олешок і навколишніх сіл. Допомогу доставляли за допомогою безпілотників. Такий спосіб дає змогу передавати необхідні вантажі людям навіть тоді, коли звичайний доступ до населених пунктів ускладнений через бойові дії та окупацію.
Водночас у Генштабі наголосили, що для проведення гуманітарної місії важливо гарантувати безпечний доступ до людей, які потребують допомоги. «Розраховуємо, що гуманітарний доступ заради людей в Олешках буде гарантований», — зазначили у відомстві. Наразі Генштаб підтвердив готовність Сил оборони виконати відповідні рішення. Подальші кроки залежатимуть від отриманих розпоряджень і можливості забезпечити гуманітарний доступ до жителів міста. Відповідну заяву Генеральний штаб ЗСУ опублікував у своєму Telegram-каналі.
Україна запроваджує режим припинення вогню в районі тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Він почне діяти о 03:00 27 жовтня за київським часом і потрібен для проведення гуманітарної операції. У Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони докладатимуть максимальних зусиль, щоб допомогти місцевим жителям і забезпечити їхню безпеку.
Росія планує запровадити «режим тиші» на Херсонському напрямку з 4:00 за московським часом 27 жовтня для проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках.
Україна та Росія домовилися про проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, операція складатиметься з трьох етапів: припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних. У Кремлі водночас заявили, що узгодження режиму тиші й виїзд людей можуть тривати кілька днів.