ЗСУ знешкодили майже 91% російських дронів Молнія та Ланцет за тиждень

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Із 29 жовтня до 4 листопада російські війська запустили 7947 безпілотників типу «Молнія» та «Ланцет» для ударів на тактичному рівні. Українські захисники знешкодили 7225 із них.

За даними Генерального штабу ЗСУ, ефективність протидії цим дронам становила майже 91%.

Найбільше безпілотників «Молнія» ворог застосував 30 жовтня — 1609 за добу. Загалом протягом тижня росіяни запускали в середньому понад 1100 таких дронів щодня.

Окупанти використовують їх для атак на українські позиції, військову техніку, логістичні маршрути та прифронтові населені пункти.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч проти 5 листопада російські війська застосували для атаки по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-35 та 128 ударних безпілотників різних типів. Серед запущених дронів 65 були реактивними.

Кабінет міністрів розширив можливості приватної протиповітряної оборони та змінив правила участі підприємств у цьому проєкті. Тепер компанії зможуть допомагати захищати не лише власні об'єкти, а й майно інших підприємств, передавати засоби ППО одна одній і використовувати додаткові види техніки. Загалом уряд затвердив шість ключових нововведень.

У ніч проти 4 листопада сили протиповітряної оборони України збили та подавили 272 із 310 російських ударних безпілотників. Понад 20 ворожих дронів станом на ранок залишалися в повітряному просторі України, бойова робота тривала.

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