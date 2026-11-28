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Українські військові завдали удару по базі російського підрозділу безпілотних технологій «Рубікон» у тимчасово окупованому Бердянську.

Унаслідок атаки знищено навчально-тренувальну базу операторів дронів, місця розташування особового складу та склади безпілотників.

За даними угруповання військ «Південь», також підтверджено ураження представників керівного складу підрозділу. Попередні оцінки свідчать про понад 30 загиблих окупантів та до 70 поранених.

Після удару в районі об'єкта тривалий час детонували боєприпаси. Значну кількість поранених загарбників доставили до місцевої лікарні, а тіла загиблих, за попередньою інформацією, вивезли до Маріуполя.

Операцію спланував координаційний центр застосування ударних безпілотних систем центру об'єднаної вогневої підтримки угруповання військ «Південь». До її виконання залучили Harpy Group, Службу зовнішньої розвідки України, ЦСО СБУ «Альфа», 422-й окремий полк безпілотних систем «Luftwaffe» та 427-му окрему бригаду безпілотних систем «Рарог».

Джерело: Угруповання військ (сил) «Південь».

У ніч проти 28 листопада Москва зазнала масованої атаки безпілотників. Через загрозу з повітря тимчасово обмежували роботу кількох російських аеропортів.

Нагадаємо, у ніч проти 27 листопада українські безпілотники атакували місто Єфремов у Тульській області Росії. За словами місцевих жителів, вибухи пролунали поблизу Єфремовської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), після чого в місті зникло опалення. Видання Astra, проаналізувавши відеозаписи очевидців, припустило, що щонайменше один дрон міг влучити в енергетичний об'єкт.

У ніч проти 28 листопада безпілотники атакували кілька регіонів Росії. За попередніми даними, пожежі спалахнули на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області та лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара» у Самарській області. Також російська влада заявила про масовану атаку дронів на Москву.

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