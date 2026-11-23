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Від початку 2026 року українські захисники знищили 1004 російські танки. Тисячну машину було знищено цього року.

За даними Генштабу, середня вага танків Т-72, Т-80 та Т-90 становить 41–46 тонн. Загальна маса металу в тисячі знищених машин — близько 45 тисяч тонн.

Для порівняння, на металеву конструкцію Ейфелевої вежі використали приблизно 7300 тонн заліза. Тобто з металу знищених російських танків можна було б побудувати близько шести таких веж.

У Генштабі наголошують, що за кожною знищеною машиною стоїть зірваний штурм, збережені позиції та врятовані життя українських воїнів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

Українські захисники ліквідували ще 2 471 російського військовослужбовця. Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлену статистику втрат противника.

Нагадаємо, на Покровському напрямку військовослужбовці 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України зірвали чергову спробу російських окупантів штурмувати українські позиції із залученням бронетехніки та мотоциклів.

За минулу добу 21 листопада російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

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