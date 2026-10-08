ЗСУ знищили понад 700 окупантів у зоні відповідальності Азову за три дні

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Українські військові за останні три доби завдали російській армії значних втрат на фронті. Лише в зоні відповідальності угруповання військ (сил) «Азов» було знешкоджено понад тисячу російських окупантів, із них 702 — ліквідовано.

«Сили оборони України рекордними темпами знищують російських окупантів. Лише за три дні в зоні відповідальності угруповання військ (сил) «Азов» українські воїни знешкодили понад тисячу російських загарбників, із них 702 — ліквідовано», — йдеться у заяві Генштабу.

У Генеральному штабі ЗСУ звернули увагу, що саме на цій ділянці фронту фіксують одні з найвищих добових показників втрат російської армії.

Українські військові зазначають, що це є одним із прикладів підвищення ефективності роботи Сил оборони України та їхніх ударів по противнику.

«Поки ворог намагається видати терор мирного населення за успіхи, українські воїни різних підрозділів продовжують боронити нашу землю та завдавати агресору значних втрат на всіх відтинках лінії бойового зіткнення та в тилу», — наголосили у Генштабі ЗСУ.

У відомстві також повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, українські військові знешкодили 1 547 780 російських загарбників.

Станом на зазначену дату загальні бойові втрати армії РФ становлять:

особового складу — близько 1 547 780 (+1 830) осіб;

танків — 12 399 (+3) одиниць;

бойових броньованих машин — 25 502 (+4) одиниці;

артилерійських систем — 50 883 (+47) одиниці;

РСЗВ — 2 194 (+2) одиниці;

засобів ППО — 1 692 (+2) одиниці;

наземних робототехнічних комплексів — 2 890 (+12) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 553 578 (+1 702) одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн — 159 795 (+667) одиниць;

спеціальної техніки — 4 806 (+6) одиниць.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

8 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» у місті Салават Республіки Башкортостан РФ. На території підприємства після цього виникла пожежа.

Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1520 осіб. Також знешкоджено один танк, п'ять бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи.

Окупований Донецьк та значна частина тимчасово захопленої російськими терористами території області залишилися без електропостачання 18 вересня.

У ніч на суботу, 19 вересня, російська терористична армія вдарила по Павлограду. Відомо про пожежу.

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